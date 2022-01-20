Google'dan bulduğu fotoğrafları 45 yaş büyük sevgilisine gönderdi! İşte sebebi...

Esra Erol'da yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. 66 yaşındaki Mehmet Bulut ile 21 yaşındaki Ayşegül Hazer'in ilişkisi gündeme bomba gibi düştü.

Kayseri'de yaşanan ilginç olay Esra Erol'da programına taşındı. 66 yaşındaki Mehmet Bulut, 21 yaşındaki Ayşegül Hazer'in kendisini dolandırdığını söyleyerek yardım istedi. Genç kadına gönlünü kaptırdığını dile getiren Mehmet Amca, "Bana 39 yaşında ve bekar olduğunu söyledi. 21 yaşında, evli ve çocukluymuş" dedi. Ayşegül Hazer'in kendisini 'Yaren Demir' olarak tanıttığı ve Google arama motorundan bulduğu fotoğraflarla Mehmet Amca'nın duygularını istismar ettiği öne sürüldü.

Ayşegül Hazer'in taciz iddiası doğru mu?

Esra Erol'da canlı yayınına telefonla bağlanan Ayşegül Hazer hakkında ortaya atılan iddiaların bir kısmını kabul etti. Kendisini Yaren Demir ismiyle tanıttığını itiraf eden Hazer, evli ve çocuklu olduğunu da sakladığını söyledi. Israrla canlı yayında kullanılan fotoğraflarının kaldırılmasını isteyen genç kadın, Mehmet Bulut'un kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Hazer, "Beni taciz etti. Ben de ona bekar olduğumu söyledim" diye konuştu. Bu sözleriyle herkesi şaşırtan Hazer, kendisinin kimseyi dolandırmadığını dile getirdi.

Hazer'in daha önce Mehmet Amca'ya gönderdiği bazı fotoğrafların Google'dan alındığı ortaya çıktı. 'Beynimde ur var' diyerek 66 yaşındaki yaşlı adamı kandırdığı ifade edilen genç kadının internetten bulduğu hastane temalı fotoğrafları kullandığı belirtildi. Hazer, önemli bir sağlık sorunu olmadığını atv canlı yayınında açıkladı.