Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan Esra Erol'a ödül

Hafta içi her gün ilginç konularıyla gündem belirleyen Esra Erol’da programı bir ödülün daha sahibi oldu. Esra Erol’da, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 12.’sini düzenlediği törende “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülüne layık görüldü.

atv'nin başarılı programcısı Esra Erol, bir ödül daha aldı. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 12. kez düzenlediği Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde, 2021 yılının "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" Esra Erol'da seçildi. Esra Erol ödülünü canlı yayında, Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ve Engelsiz Yaşam Vakfı Genel Sekreteri Tayyar Işıksaçan'dan aldı. Faaliyet alanını 'önünde engel olan tüm canlılara yardım etmek' olarak belirleyen Engelsiz Yaşam Vakfı, ödül töreni nedeniyle "Geleceğe Nefes Ormanı" kurulmasına da öncülük ediyor. "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünün sahibi Esra Erol adına da 100 fidan dikiliyor.

"Bu ödülü tüm izleyicilerimiz adına alıyorum"

Canlı yayında ödülünü almanın mutluluğunu yaşayan Esra Erol, "Bu ödülü, tüm Esra Erol'da izleyicileri adına alıyorum" dedi. Geleceğe Nefes Ormanı projesinin de önemini vurgulayan başarılı programcı, her bir fidanın bir nefese dönüştüğünün altını çizdi.

Esra Erol'da programının vakıf için çok ayrı bir yeri olduğuna değinen Tayyar Işıksaçan, "Vakfımız kurulduğundan beri bizi ne zaman işaret etseniz çok büyük bir destek gördük. Bu sayede birçok engelli kardeşimiz fayda gördü" dedi. Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan ise herkesin bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.

Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de birbirinden ilginç konularıyla atv ekranlarına geliyor.