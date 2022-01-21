Kalp Yarası kadrosuna taze kan

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterine hayat verecek.

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dahil oluyor.

Dizide Pınar karakterine hayat verecek olan Nilsu Berfin Aktaş, sıra dışı, renkli ve taşları yerinden oynatacak karakteri ile izleyenleri heyecanlandıracak. Adnan'ın ölümüyle birlikte tüm dengelerin alt üst olduğu Antakya'da, Pınar'ın gelişiyle işler iyice karışacak.