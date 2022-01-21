Züleyha bu kez Şermin ve Betül'e acımadı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 120'nci bölümüyle ekrana geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 120'nci bölümü #ÇukurovadaAşk etiketiyle gündem oldu.

Züleyha, Hakan Gümüşoğlu meselesini kapatabilecek mi?

Züleyha'yı otel odasına girip korkutan gizemli kişinin Hakan olduğu ortaya çıktı. Gizemli kişi, Hakan Gümüşoğlu'nun ona zarar vermeyeceğini söyleyip oradan uzaklaşmıştı; Züleyha ise Fikret'e koşup olanları anlattı.

Çolak Ağa, Yamanların toprağı üzerinde hak iddia etti

Hasımlarını öldürmekten yirmi yıl hapis yatan Çolak Ağa, Çukurova'ya döndüğünde Yamanlar Holding'e gidip Züleyha'nın karşısına çıktı. Demir Yaman'ın arazilerinin kendisine ait olduğunu söyleyen Çolak, Züleyha'yla hesaplaşmaya kalktı. Züleyha ise meydanı Çolak Ağa'ya bırakmadı.

Betül'ün intikam hırsı büyüyor

Züleyha'nın basın toplantısı gazetelere manşet olunca, Şermin, Züleyha'ya karşı iyice bilendi. Şehir Kulübü'ne giderek tartışma çıkarmaya kalkınca Züleyha'nın sabrı taştı ve Betül'ün kestiği sahte faturaları ortaya döktü. Betül ve Şermin, Abdülkadir'in yardımıyla küçük konağı geri aldı. Betül'ün intikam hırsı bununla da sınırlı kalmadı. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçiren Betül, görüntüleri savcıya verince Fikret gözaltına alındı.

Gerçekleri öğrenen Züleyha evlenmekten vazgeçti!

Şermin ve Betül'ün, Abdülkadir aracılığıyla küçük konağa dönmesi Lütfiye'nin şüphelerini tetikledi ve nikah gününde Züleyha'yı karşısına alarak Betül'le kendisinin Abdülkadir tarafından kaçırıldığını itiraf etti. Züleyha, Lütfiye'nin sözleri üzerine bu işin ucunun evleneceği adama değdiğini anladı ve Hakan'la evlenmekten vazgeçti.

Saniye ve Gülten'in korkunç kazası!

Gaffur arsasını satarak bahçeli bir ev satın alıp Saniye'ye sürpriz yaptı. Saniye yeni evinin mutluluğunu, Gülten ise bebeğinin heyecanını yaşarken korkunç bir kaza meydana geldi. Saniye ve Gülten'e çarpan Özhan ve Çolak Ağa, kaza yerini terk etti.

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