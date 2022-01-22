Türkiye'nin konuştuğu o soru! 1980’lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş...

Kim Milyoner Olmak İster'e Almanya'dan katılan Hamide Tanır ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Hamide Tanır, Kim Milyoner Olmak İster'de tarzıyla büyük dikkat çekti. Almanya'da yaşayan yarışmacı, Milyoner'de 50 bin TL kazandı. Yarışmacıya sorulan bir soru ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

Hayatına dair anlattığı detaylarla ve pozitif enerjisiyle Kenan İmirzalıoğlu'nun da dikkatini çeken yarışmacıya gelen soru ise şöyle oldu;

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hamide Tanır'ın karşı karşıya kaldığı 100 bin TL'lik o soru;

1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

a- Danimarka

b- Norveç

c- İsviçre

d- Belçika

Doğru Cevap: İsviçre

Yarışmacı 50 bin TL alarak Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılırken soruya cevap verecek olsa Danimarka şıkkını seçeceğini söyledi. Sorunun doğru cevabının İsviçre olduğunu öğrenen yarışmacı şaşkına döndü. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri Heidi adlı çizgi filme vurgu yaparak sorunun cevabının İsviçre olduğuna yönelik sosyal medya paylaşımları yaptı.