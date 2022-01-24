Çukurova'nın gündeminden Şermin ve Füsun sorumlu

Cemiyet hayatının ünlü kadınlarına hayat veren iki oyuncu seyircinin de gözdesi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'da, gerçek Yaman olmakla övünen Şermin ve şehrin cemiyet hayatının ünlü hanımlarından biri olan Füsun'a hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar'ın oyunculuk performansları izleyici tarafından övgüye boğuluyor.

Renkli karakterleriyle her hafta yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkan Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar, başarılarına sürekli bir yenisini eklemeyi başarıyor.

Bir Yaman olarak Çukurova'da dimdik ayakta duran Şermin ve onun en yakın arkadaşı Füsun, Çukurova'nın nabzını tutuyor. Çıkarları için zaman zaman küçük entrikalar kurmakta da beis görmeyen iki yakın arkadaş en çok da birbirleriyle çekişiyorlar! Şehirdeki herkesin adeta profilini çıkaracak kadar insan ilişkilerine hakim olan iki kadın, pek çok olayın çözülmesinde de birer dedektif inceliğinde çalışıyor ve mutlaka başarılı oluyorlar!

İki dostun meraklı halleri pek çok kez başlarına bela açsa da tek yürek, tek bilek olarak Çukurova'nın çalkantılı zamanlarından beraber çıkmayı başarıyor. Bir zamanlar babasının olan servete yeniden sahip olmak için elinden geleni ardına koymayan Şermin'in hem en çok hava atmaya bayıldığı hem de en çok destek aldığı kişi de her zaman Füsun.

İki karakterin diyalogları da maceraları da seyircinin çok sevdiği bölümleri oluşturuyor. Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar, dizideki karakterleri gibi, gerçek hayatta da bu dizide başlayan arkadaşlıklarını sürdürüyorlar.

İki ünlü isim geçtiğimiz günlerde de birlikte ödül heyecanı yaşadılar. Sibel Taşçıoğlu ve Yeliz Doğramacılar, bu yıl ikincisi gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altın Caretta Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Dizi Çifti' ödülünün sahibi oldular. İki oyuncunun aldığı ödüller ile Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonunda toplamda 38 ödüle ulaşmış oldu.