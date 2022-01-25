Esra Erol'a bir ödül daha

Esra Erol’da “En İyi Kadın Kuşağı Programı” seçildi

Başarılı programcı Esra Erol, bir kez daha önemli bir aldı. Çocuk istismarına dikkat çekmek için düzenlenen Zamanın En İyileri Ödül Gecesi'nde "En İyi Kadın Gündüz Kuşağı Programı" ödülü Esra Erol'da programına verildi.

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ödüle doymuyor. Hafta içi her gün hayatın içinden konuları izleyicisiyle buluşturan Esra Erol'da, Zamanın En İyileri Ödül Gecesi'nde "En İyi Kadın Kuşağı Programı" ödülüne layık görüldü. Başarılı programcı Esra Erol ödülünü, Zamanın En İyileri Ödül Gecesi Organizasyon Komite Başkanı Gülnur Genç ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı'nın elinden aldı.

Esra Erol ödülü ekibi ve izleyenleri adına aldı

Ödül gecesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna değinen Gülnur Genç, Esra Erol'un örnek bir anne olduğunu vurguladı. Genç, "Siz yıllardır kadın programı yapıyorsunuz. Örnek bir annesiniz. Sadece bu zamanın değil, tüm zamanların en iyisi olarak size ödülünüzü veriyoruz" diye konuştu. Suat Sandalcı ise Esra Erol ile birlikte daha birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmak istediklerini dile getirdi.

Çocuk istismarına dikkat çekmek için düzenlenen gecede ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Esra Erol, "Bu ödülü, programa büyük emek veren tüm ekibim ve izleyenlerim adına alıyorum" sözlerini kullandı.



Yıllardır seyircisiyle kurduğu güçlü bağ sayesinde ekranların en beğenilen programlarından olan Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de atv'de.





Haberin videosu için tıklayın