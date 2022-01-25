Esra Erol’da programında “Papağanımı Geri Ver” kavgası

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Selahattin Yıldız başvurarak, 6 yıllık eşi Hatice Yıldız’ın “Paşa” adını verdiği papağanını ve 7 kuşunu daha alarak Murat Güneri ile kaçtığını söyledi.

Papağanını çok sevdiğini dile getiren Selahattin Bey, Esra Erol'un "Eşinin mi dönmesini istersin, papağanının mı" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Papağanı Paşa'yı tercih eden Selahattin Bey " Papağanımı getirsin onu canımdan çok seviyorum" dedi.

Telefonla canlı yayına katılan Selahattin Yıldız'ın eşi Hatice Yıldız " 2,5 yıldır Murat ile birlikteyiz. Sosyal medya da tanıştık. Onunla mutluyum. Papağanı da vermiyorum. Selahattin bakamaz. Artık babacık demiyor. Papağan babasını çoktan unuttu." Dedi.

Papağanı Paşa'nın görüntülerini izleyen Selahattin Bey ise " Hatice papağanım senden daha değerli" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un programında yaşanan bu olay sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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