Kalp Yarası kadrosuna dahil olan Nilsu Berfin Aktaş'tan özel açıklamalar

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde dahil olan Nilsu Berfin Aktaş, Esquire Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

"Hayatım boyunca bunun için savaştım"

Dizide Pınar karakterine hayat veren Aktaş, hep oyuncu olmak istediğini ve bu yolda ilerlediğini belirtirken "Çok çalıştım, hayatım boyunca bunun için savaştım ve elimden geleni yaptım." dedi. Hayalleri ve hedeflerinin çok olduğunu söyleyen Aktaş, "Bazen kendime, "Nilsu dur, o kadar da değil, onu da yapamazsın!" diyorum. Sonra, "Neden olmasın, bu işe başlamadan önce bu da bana çok uzaktı, o zaman da herkes yapamazsın diyordu ama isteyince bir şekilde oluyor' deyip hedeflerimi büyütüyorum. Belki hepsine ulaşamam ama zamanla her şey olur, buna inanıyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

"Ben oyuncuyum, nerede neyin lazım olacağı belli olmaz"

Güzellik sırrını çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Boş vakitlerimi dil öğrenerek, yeni kültürler görerek, yeni yerler keşfederek geçireyim istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, bunların hepsini de eğitimle yapayım. Dopdolu, birçok konuda bilgi sahibi ve yeteneği olan bir insan haline gelmek istiyorum." dedi ve "Ben oyuncuyum, nerede neyin lazım olacağı belli olmaz. Bu yüzden her şeyi öğreneyim istiyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.