Kalp Yarası'nda acılar dinmiyor

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi sekizinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #AcıGerçekler etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

28.Bölümde neler oldu?

Ferit'in ulaştığı ipuçlarının hepsi Yaman'ı işaret edince Sancakzade Konağı'nda ipler iyice gerildi. Sinirlerine hakim olamayan Sinan, Yaman'a saldırdı. Tam o sırada Mirza gelip Elif'in ortadan kaybolduğu haberini verdi. Ayşe panik içerisinde Elif'i aramaya başladı.

Azade, Yaman'dan kurtulmak için boş durmadı. Polisler, hakkında yapılan suç duyurusuyla Yaman'ı gözaltına aldı. Azade'nin Yaman'a kurduğu tuzak, Bahtiyar'ın Yaman'a şahitlik yapmasıyla sonuçsuz kaldı.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin fırsatı kaçırmadı, konağa yerleşti. Olanlara daha fazla dayanamayan Zümrüt, Fransa'ya abisinin yanına gitmeye karar verdi.

Memleketine yaptığı ziyaretten dönen Vedia, hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşince kendini bir türlü toparlayamadı. Vedia ve Zeytin'i evinde misafir eden Betül, Yaman'ın başına gelenleri ve onun teyzesi olduğunu bildiğini söyledi.

Elif'in intiharı herkesi derinden sarstı. Ayşe, Elif'in başına gelenlerden dolayı Şahin'i suçladı. Ferit, Ayşe'nin yanına gitmeye çalışırken emniyetteki arkadaşından annesi hakkında duyduklarıyla allak bulak oldu. Bir anda dikkatinin dağılan Ferit, bir kaza yaptı.

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