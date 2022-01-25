Yalnız Kurt’tan yeni tanıtım! İşte fragmanda dikkat çeken isimler ve anlamları…

Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt, Cuma akşamı saat 20.00’de atv ekranlarına geliyor. Yalnız Kurt 1. Bölüm’de neler olacak?

atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'ta büyük heyecan Cuma akşamı başlıyor. Yalnız Kurt 1. Bölümü ile Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük övgü alan Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt için heyecanı zirveye taşıyan bir fragman daha yayınlandı. Dizinin başrol oyuncularından usta isim Cihan Ünal'ın sesiyle ekranlara gelen tanıtım diziyle ilgili birçok önemli mesaj verdi.

Yalnız Kurt tanıtımında geçen Dahhak ne demek?

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış faili meçhul cinayetlere, siyasi olaylara, terör örgütlerine ve darbelere değinen dizinin son tanıtımında Fettah Dahhak ismi ön plana çıktı. Amerikalılar adına ajanlık yaptığı ortaya çıkan Dahhak'ın Hint-İran mitolojisindeki anlamı da dikkat çekti. Dahhak'ın mitolojide, insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılan olduğu bilgisi de yeni tanıtıma damga vurdu.

Yaşanmış farklı olayları konu edinerek güçlü bir senaryoyla yola çıkan Yalnız Kurt'ta aksiyon ve heyecan eksik olmuyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile atv'de.



Yalnız Kurt'un yeni tanıtımını izlemek için tıklayın