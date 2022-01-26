Esra Erol’da Fenerbahçe rüzgarı: “Fenerbahçe beni bırakmaz”

Esra Erol’da programına katılan Şaban, Fenerbahçe sevgisi ile sosyal medyada gündem oldu. İşte Fenerbahçeli Şaban’ın söyledikleri ve o anlar.

Esra Erol'da bir kez daha izleyenleri şaşırtan sözlere sahne oldu. Şaban ve Burcu arasındaki tartışmaya Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivert renklere aşkını vurgulayan Şaban, Fenerbahçe sevgisinin önüne kimseyi koymadığını vurguladı.

"Fenerbahçe mi ben mi"

Eşi Burcu'nun "Fenerbahçe mi ben mi" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdiği öğrenilen Şaban'ın savunması da oldukça ilginç oldu. Şaban, "Burcu ölür kalır beni bir gün bırakır ama Fenerbahçe bırakmaz. Fener hiç ölmez" diye konuştu. Eşinin çok küfür etmesinden yakındığını dile getiren Şaban, Fenerbahçe için küfür ettiğini söyledi.

Esra Erol, "Fenerbahçelilerde bu var" sözlerini kullanırken Şaban, "Fenerbahçe bambaşka bir şey. Koyu değil aşırı bir Fenerbahçe taraftarıyım" dedi.

Esra Erol'un eşi Ali Özbir de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Tabii ki Fenerbahçe kusura bakma" diyerek Esra Erol hesabını etiketledi.