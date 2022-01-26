Herkes sustu Selcan Ana konuştu!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 79’uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah'ın etkisi altındaki Gündüz Bey, Malhun, Bala ve Selcan hatunların obadan sürgün edilmesine ve beylik toyu kurulmasına karar verince büyük tepki aldı.

Malhun Hatun, Osman Bey'i destekleyen alplerle birlikte sürgün kararına karşı direnmeye ve beylik toyunu engellemeye karar verirken, Gündüz Bey, Kayı alplerine kılıç çekmeleri emri verdi. Tansiyon had safhadayken Vezir Alemşah'ın askerleriyle birlikte gelişi çatışmayı durdurdu.

Vezir Alemşah, Gündüz Bey'in sürgün kararını desteklerken, Malhun Hatun bu durumu kabul etmek istemedi. Obada kan dökülmesini istemeyen Selcan Ana duruma el koyarak ortaya çıktı ve Vezir Alemşah'a meydan okuyarak şöyle konuştu: "Hatunlar, beyler… Kayı alpi, kayı alpine pusat çekmez! Biz bu oyuna gelmeyiz… Kardeş kanı dökmeyiz. Haydi indirin! Buraya çıkarken dedim ki Gündüz hala benim bildiğim Gündüz'se bu olanlara müsaade etmez. Yeri geldiğinde çekilmeyi, büyüklük göstermeyi bilir! Ama ya ben Gündüz'ü tanıyamamışım… Ya da Gündüz bambaşka bir kisveye bürünmüş. Biz buna razı gelmeyiz! Kardeş kanı akıtmayız… O sebepten kendi obamızdan şimdi gideriz! Ama vakti gelende… Kayı beyi Osman gelende bugünlerin hesabı bir bir görülecektir!"

Selcan Ana'nın bu sözleri ortalığı yatıştırırken, hatunlar ayrılık hazırlığı yapmaya başladı. Vezir Alemşah ise bu esnada yeni bir taleple ortaya çıktı…

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 79'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.