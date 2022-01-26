Osman Bey Selçuklu Sultanı Mesud'a gerçekleri anlattı!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 79’uncu bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da Osman Bey herkesi şaşırtarak Konya'ya gitti ve gerçekleri anlatmak üzere Sultan Mesud'un huzuruna çıktı.

Geyhatu'nun elinden kurtulduktan sonra Konya'ya gitmeye karar verdiğini açıklayarak herkesi şaşırtan Osman Bey, Sultan Mesud'a gerçekleri anlatarak durumu değiştirmeyi planladı. Turgut Bey ve Kosses de Osman Bey'e Konya yolculuğunda eşlik etmeye karar verdi.

Turgut Bey'in Konya'daki bağlantısı sayesinde peşindeki herkesi atlatarak kimliğini gizlemeyi başaran Osman Bey, saraya ulaştı ve kimliğini açıklayıp teslim olduğunu ilan ederek Sultan Mesud'la görüşmeyi talep etti.

Sultan Mesud, Osman Bey'i kabul etti ve Vezir Alemşah'ın yalanlarla dolu raporunu öne sürerek "Anlat Osman! Anlat! Alevler ortasında bıraktığın itimadıma biraz olsun su serp! Amma evvel! İlgezdi çavuş nerede? Oradan başla anlatmaya!" dedi.

Osman Bey başından geçenleri bir bir anlatıp Vezir Alemşah'la ilgili tüm gerçekleri açıklayınca Sultan Mesud duyduklarına inanmakta hayli zorlandı. Osman Bey, "Arkanızda müttefik deyi bildiğiniz çok kişi var Sultanım! Arkanızda olmalarının sebebi oyunlarını rahatça kurmaktır! Ben yanınızdayım! Gizim sırrım yok! Amma ardınızdakilere iyi bakın!" diyerek sultanı uyardı.

Osman Bey ve Sultan Mesud kurulan tuzaktan habersiz konuşurken, Geyhatu'nun ajanı olan sultanın yaveri birden harekete geçti ve Geyhatu tarafından kendisine verilen Osman Bey'in hançerini kullanarak sultanı sırtından vurdu. Osman Bey derhal atılıp saldırganı etkisiz hale getirse de yaralı sultanla birlikte taht odasında baş başa kaldı!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 79'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.