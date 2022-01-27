Okumaya gitti, gizlice evlendi! Büyükçiçek Ailesi, Koşdemir’i damat olarak kabul edecek mi?

Konya’dan Kocaeli’ne üniversite okumak için giden 19 yaşındaki Fahriye Büyükçiçek’in evlendiği Hazım Koşdemir kim çıktı? Canlı yayına gelen telefonlar gerçeği ortaya çıkardı.

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortalık karıştı. 19 yaşındaki kızları Fahriye Büyükçiçek'ten uzun süre haber alamayan aile kızlarının evlendiğini öğrendi. Konya'dan Kocaeli'ne okumak için giden genç kızın, kendisinden 21 yaş büyük Hazım Koşdemir'le evlendiği ortaya çıktı. Kızlarının diplomasını bekleyen aile, evlilik cüzdanı karşısında şoke oldu. Sinirlerine hakim olamayan aile üyeleri, Hazım Koşdemir'in stüdyoya gelmesinin ardından canlı yayında yumruklar konuştu.

19 yaşındaki genç kızın çalıştığı kafeye müşteri olarak giden Hazım Koşdemir'in Fahriye Büyükçiçek'i kandırdığı öne sürüldü. Genç kız, eşinin yaşından çekindiği için ailesiyle tanıştıramadığını söyledi. Büyükçiçek, "Ailem yaşı var, saçı yok diyerek eşimi kabul etmez" sözlerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e ihbar yağdı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hazım Koşdemir ile ilgili iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Müge Anlı canlı yayınına konuyla ilgili ihbar yağarken Koşdemir'in birçok üniversite öğrencisini kandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Koşdemir'in daha önce de aynı mahallede yaşayan zihinsel engelli bir genç kızı rahatsız ettiği ifade edildi.

Kızının evlendiği kişiyi asla damadı olarak kabul etmediğini belirten baba Ahmet Büyükçiçek, "Bu adamın sicili kabarık. Daha önce üç kez boşanmış. Hep genç kızların peşinde" diye konuştu. Kızını okutmak için ineğini satan baba Ahmet Büyükçiçek'in gözyaşları izleyenlerin yüreğine dokundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv'de.