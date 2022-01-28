Fettah Dahhak’ın sırrını Kumandan Davut Bahadır çözdü!

atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt 1. Bölümü ile yayın hayatına başladı. Türkiye’nin yakın dönemine ışık tutan Yalnız Kurt’un ilk bölümünde Fettah Dahhak ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.

İlk bölümü ile atv ekranlarına gelen Yalnız Kurt izleyicisiyle buluştu. Sürükleyici senaryosu, birbirinden dikkat çekici diyaloglarıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt, muhteşem sahneleriyle ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yakın tarihindeki toplumsal olaylara, darbelere, terör olaylarına ve faili meçhul cinayetlere ışık tutma iddiasında olan Yalnız Kurt, heyecan dolu ilk bölümüyle geçmişe atıfta bulundu. Bir vaiz olan Fettah Dahhak'ın nasıl Amerikan ajanına dönüştüğü de gün yüzüne çıktı. O dönemde muvazzaf bir asker olan Davut Bahadır, Fettah Dahhak'ın peşine nasıl düştü?

Kumandan, gerçekleri Dahhak'ın yüzüne vurdu

Yetim çocukları vatan sevgisiyle büyüten Kumandan Davut Bahadır, vaiz olarak ortaya çıkan Fettah Dahhak'ın sırrını kısa sürede çözdü. Kumandan, genç bir imam olan Fettah'ın hırsını fark ederek onun yabancı ajanlarla iş birliği içinde olduğunu anladı. Hakkında yaptığı araştırmadaysa hainliğin geçmişe dayandığını tespit etti. Dahhak ile yüz yüze konuşmasında gerçeği onun yüzüne vuran Kumandan, Dahhak'ın ailesinin Kuvvacılara ait silah depolarını Ermenilere ihbar ettiğini söyledi. Hiç beklemediği bir şekilde sırları ortaya dökülen Fettah Dahhak bir kez daha din kisvesi altına sığınarak kendisini savundu.

Kumandan'ın anlatımıyla öğrenilen gerçekler de Yalnız Kurt'a damga vurdu. Sıradan bir imam olarak "Komünizmle Mücadele Derneği" kurucularından olamayacağı vurgulanan Dahhak'ın cemaat ve istihbarata giriş detayları da aydınlığa kavuştu. Bir terzi dükkanında değişen hayat ve sonrasındaki ajanlık faaliyetleri Davut Bahadır'ın anlatımıyla izleyiciye aktarıldı.

İlk bölümü ile büyük ilgi çeken Yalnız Kurt her Cuma yeni bölümleriyle atv'de.

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