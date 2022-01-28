İrem Altuğ 'Kalp Yarası' kadrosuna katıldı

atv'nin Pazartesi akşamları beğeni ile izlenen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna İrem Altuğ sürpriz bir karakterle katılıyor.

atv'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'na yirmi dokuzuncu bölümden itibaren başarılı oyuncu İrem Altuğ dahil oluyor.

Altuğ, Kalp Yarası'nın kahramanlarına büyük yüzleşmeler yaşatacak bir karaktere hayat veriyor. Sancakzade Ailesi'nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek.

Azade'nin yüzleşmekten kaçtığı "o kişi" kaybettiklerini teker teker geri almak niyetinde. Ferit ise bu gizemli kadına geçmişin değil bugünün hesabını soracak!