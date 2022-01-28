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RTÜK Türkçe Ödülleri’nde atv’ye ödül

GİRİŞ TARİHİ:  28.01.2022, 14:36
RTÜK Türkçe Ödülleri’nde atv’ye ödül

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri'nde atv’nin Ana Haber Bülteni Spikeri Cem Öğretir, Haber Programı kategorisinde ödülünü aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türk Dili Yılı' kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', görsel ve işitsel medya çalışanlarına verildi. Atv Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, Haber Bülteni kategorisinde Rtük Türkçe ödülünün sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül alan medya mensuplarını tebrik etti.

Törende, 23 farklı kategorideki ödüller haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür sanat, animasyon ve radyo dallarında verildi.

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