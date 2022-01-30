Bergüzar Korel, Esra Erol’a destek verdi: “İyi ki varsın altın kalpli dostum”

18 yaşındaki Elif Yıldırım’ın yaşadıkları Esra Erol’u ağlattı. Canlı yayında yaşananların ardından ünlü oyuncu Bergüzar Korel, anne ve babaların Esra Erol’a kulak vermesi gerektiğini söyledi.

atv'nin fenomen programı Esra Erol'da bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. 18 yaşındaki Elif'in, 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçmasının ardından genç kızın ailesi çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu. Canlı yayına katılan genç kız, kameraların kendisini çekmesini istemedi. Esra Erol'un "Tamam, arkanı dönerek konuşabilirsin" demesine rağmen genç kız sinirlerine hakim olamadı.

Başarılı programcı yaşananların ardından sosyal medyada övgü dolu mesajlar alırken bir destek de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Esra Erol'a destek olan ünlü oyuncu, "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere. İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.

Esra Erol, Elif Yıldırım konusuyla ilgili ne söylemişti?

18 yaşındaki Elif Yıldırım'ın yaşadıkları karşısında büyük üzüntü yaşayan Esra Erol, ailelere önemli mesajlar verdi. Ailelerin çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Erol, "Çocuklarınızı yok saymayın, onların dertlerini dinleyin. Biriyle arkadaşlık yaptıklarında çevre baskısıyla onlara sırt dönmeyin. Baskıları bırakın. Onların zihinleriyle, maneviyatlarıyla daha fazla ilgilenin. Çocuklarınızı anlayın" sözlerini kullandı. Gözyaşlarına engel olamayan Esra Erol, programı yapmaya başladığından beri 18 yaşındaki genç kızları kurtarmak için çaba harcadığını dile getirdi.

İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar ve başarılı sunucunun o çağrısı...