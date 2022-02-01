Akkız ve Batuga'nın duygusal konuşması 'Destan'a damga vurdu

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki dokuzuncu bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

'Destan'ın dokuzuncu bölümünde, tahtına dönen Alpagu Han, yokluğunda yapılanların hesabını sorarken Akkız'ı da saraydan kovdu. Babasının Akkız'ın Pençe olduğunu öğrenince onu öldürmesinden korkan Batuga, Akkız'ı korumak üzere kendini ele verecekken Alpagu'nun son anda fikir değiştirmesi ile sırrını koruyabildi.

Batuga'nın bu hamlesi Akkız'ı çok kızdırdı. Saraydan ayrılmaya hazırlanan Akkız, "Sen nasıl taht odasında kendini ortaya atarsın" diyerek Batuga'dan hesap sordu: "Ya baban dönüp seni görseydi? Ya akıllı olduğunu anlasaydı! Sırf bu ortaya çıkmasın diye Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmedin mi sen?"

Bunun üzerine Batuga "Senin canını alacak sandım" diyerek kendini savundu. Akkız "Ne yapacaktın? Kılıcın önüne mi atlayacaktın" deyince Batuga "Atlardım! En korktuğum şey olmuş, senin Pençe olduğun ortaya çıkmış, ben aklımın derdine mi düşecektim" yanıtını verdi. Akkız "Düşeceksin! Pençe olan benim, sen Çift Başlı Kurt'sun! Türk yurdunun bana değil sana ihtiya var" dedi. Batuga'nın "Benim de sana ihtiyacım var" sözleri ise Akkız'ı yüreğinden yaraladı.

Akkız bu sözleri kuşkuyla karşılasa da Batuga meşhur tahta kılıcını gösterip "Bundan bile çok" dedi. Bunun üzerine Akkız, "O zaman o albızla evlenmemenin bir yolunu bul" diyerek Batuga'dan Kırçiçek'le anlaşmasını bozmasını istedi. Batuga "Bulacağım. And olsun" deyip Akkız'a söz verdi!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.