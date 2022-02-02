Esra Erol'un Elif için verdiği mücadele karşılığını buldu

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında geçtiğimiz gün yaşananlar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Anne ve babasıyla Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti. Esra Erol'da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Olaylar karşısında çaresiz kalan Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkartarak her şeyi itiraf etti.

Dünkü canlı yayında ise ailenin yüzünü güldüren bir gelişme oldu. Elif, ailesinin evine geri döndü. Kız kardeşiyle bir araya geldi. Esra Erol'a gösterdiği destek ve yardımdan dolayı teşekkür eden aile, "Elif küçük kardeşimizi arayarak eve döneceğini söylemiş çok şaşırdık" dedi. Daha sonra canlı yayına bağlanan Elif 'Bu yaşananlar benim için çok ağır, ailemin yanına dönmeye karar verdim' dedi.

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