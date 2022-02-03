Altay ve Doğan ringde karşı karşıya… Yalnız Kurt 2. Bölümü ile Cuma akşamı atv’de

Gerçek düşmanının Golyat olduğunu öğrenen Altay, ona karşı intikam yemini etti. Kendisi hakkında tüm sırları öğrenen ‘yetim kurt’ şimdi ne yapacak? Yalnız Kurt 2. Bölümü ile Cuma saat 20.00’de atv’de.

Yalnız Kurt 2. Bölüm tanıtımı dövüş sahneleriyle dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünde gerçek kimliğini öğrenen Altay Kurtoğlu, düşmanlarının ne kadar tehlikeli olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Golyat'a karşı intikam yemini eden Altay, Esra ile gerçeği çözebilecek mi? Esra'nın öldüğünü düşünen Altay, onunla karşı karşıya geldikten sonra ne yapacak?

Altay, intikam yemini etti

Esra'nın kızı Ela'yı kurtarmak için büyük bir mücadeleye giren Altay, bu mücadelenin sonunda büyük bir zafer kazandı. Küçük kızı kurtaran 'yetim kurt' kendisini de farklı bir yola sokmuş oldu. Hayatı hakkındaki gerçekleri kendisini yetiştiren Kumandan Davut Bahadır'dan öğrenen Altay, ailesinin intikamını almak için yemin etti.

Yeni fragmanda dikkat çeken en önemli detay ise ABD'den gelen dövüşçüyü yere seren Altay'ın ringe Doğan'la çıkması oldu. Altay, Doğan'ı yumruğuyla yere sererken izleyici Kumandan'ın sesinden yeni bilgiler edindi. Kumandan, Altay Kurtoğlu'na "Bu senin hikayen, bu senin kaderin" dedi.

2. Bölüm fragmanıyla önemli mesajlar veren Yalnız Kurt, 2. Bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.