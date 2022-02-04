Dede Korkut’tan hüzünlendiren beyit! Yalnız Kurt’ta dikkat çeken sahne

Yalnız Kurt 1. Bölümü ile atv ekranlarında büyük ilgi gördü. Osman Sınav imzasıyla yola çıkan yapımın ilk bölümüne Dede Korkut’un hüzünlendiren beyiti damga vurdu.

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan darbeleri, faili meçhul cinayetleri ve terör olaylarını bir kez daha gündeme taşıyan Yalnız Kurt'un ilk bölümü büyük bir heyecanla izlendi. Osman Sınav imzalı yapım, birbirinden özel sahneleri ve diyaloglarıyla izleyenlerin dikkatini çekerken dizinin ilk bölümüne "Dede Korkut Duası" damga vurdu. Kumandan, kollarında can veren Esra'nın ağzından çıkan sözlere eşlik etti.

İlk tanıtımından itibaren büyük bir merakla beklenen Yalnız Kurt'un ilk bölümünde herkesin ilgisini çeken Dede Korkut Duası'nın sözleri ise şöyle;

Coşkun akan görkemli suyun kurumasın

Kanatlarının ucu kırılmasın

Çalışanda Kara Polat öz kılıcın kertilmesin

***

Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin

Allah'ın verdiği umudun kesilmesin

Ahir sonu arı imandan ayırmasın

İşte Yalnız Kurt'ta herkesin büyük bir merakla izlediği o anlar...

Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt her Cuma yeni bölümleriyle atv'de.