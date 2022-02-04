Dede Korkut’tan hüzünlendiren beyit! Yalnız Kurt’ta dikkat çeken sahne

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan darbeleri, faili meçhul cinayetleri ve terör olaylarını bir kez daha gündeme taşıyan Yalnız Kurt'un ilk bölümü büyük bir heyecanla izlendi. Osman Sınav imzalı yapım, birbirinden özel sahneleri ve diyaloglarıyla izleyenlerin dikkatini çekerken dizinin ilk bölümüne "Dede Korkut Duası" damga vurdu. Kumandan, kollarında can veren Esra'nın ağzından çıkan sözlere eşlik etti.
Coşkun akan görkemli suyun kurumasın
Kanatlarının ucu kırılmasın
Çalışanda Kara Polat öz kılıcın kertilmesin
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Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin
Allah'ın verdiği umudun kesilmesin
Ahir sonu arı imandan ayırmasın
İşte Yalnız Kurt'ta herkesin büyük bir merakla izlediği o anlar...
Kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı Yalnız Kurt her Cuma yeni bölümleriyle atv'de.