Safların ve güç dengelerinin değiştiği Çukurova'da tehlike büyüyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 122'nci bölümüyle ekrana geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova' , 122'nci bölümünde #GüçSavaşı etiketiyle 4.sezonunda yine gündemdeydi.

Fikret'ten Abdülkadir'e unutamayacağı ders!

Fikret, Lütfiye ve Züleyha'nın tüm itirazlarına rağmen Abdülkadir'i orman kulübesine kaçırıp hesap sordu. Abdülkadir'in yalanlarını dinleyip iyice öfkelenen Fikret, yine de tetiği çekemedi. Kulübeyi ateşe verip çakıyı da yanına bırakarak Abdülkadir'e kendini kurtarma şansı tanıdı. Abdülkadir kulübeden çıkmayı başardı.

Züleyha, Çolak'ın karşısına dikildi

Züleyha, Çolak'ın huğlarda yaşayan halka yaptıklarını öğrenince karşısına dikildi. Yaptıklarını herkesin içinde yüzüne vurunca Çolak taktik değiştirmek zorunda kaldı. Çolak konağa kadar gelip af dilemeye kalkınca Züleyha ona inandı. Şermin ve Füsun ise Züleyha'dan öc almak için Çolak'a yanaştı.

Vahap, Züleyha'nın peşinde

Üzüm'ün geçirdiği talihsiz kaza sonrasında Hakan, Züleyha'yı yalnız bırakmadı. Züleyha'nın kalbi hala Hakan'da olmasına karşın onu affedemedi. Ardından Züleyha'ya gelen telefon, büyük bir tehlikenin habercisi oldu. Ekrem, değirmenin duvarının çöktüğünü ve işçilerin yaralandığını söylerken; Züleyha, Vahap'ın Ekrem'e silah zoruyla telefon açtırdığından habersizdi.

Züleyha nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalacak?

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 10 Şubat Perşembe 20.00'de atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölümü izlemek için tıklayın