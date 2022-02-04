Yalnız Kurt mekanlarıyla büyük beğeni topladı

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" kullanılan mekanları ve görkemli prodüksiyonu ile dikkat çekti.

Güçlü senaryosu ve etkileyici prodüksiyonu ile gündemden düşmeyen dizinin mekanları da ilgi çekti. Birinci bölümde üç farklı dönem işlenen dizide, mekanlardaki dönemsel değişimler büyük beğeni topladı.

Dizide Davut karakterini canlandıran Cihan Ünal'ın yaşadığı ev, dizi için sıfırdan tasarlanarak, yaklaşık 6 aylık çalışma sonrası tamamlandı. Kumandan Davut Bahadır karakteri için hazırlanan evde bulunan eşyalardaki ayrıntılar ise oldukça dikkat çekti.

Dizinin başrollerinden Hasan Denizyaran'ın oynadığı karakter Altay'ın, kafes dövüşü yaptığı mekan özel olarak tasarlanarak yapımı yaklaşık 3 ayda tamamlandı. Senaryo gereği bahis oynanan ve kafes dövüşü müsabakaların yapıldığı mekan izleyiciden tam not aldı.

Yalnız Kurt; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.