Destan 10. Bölümü ile Salı atv'de! "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu"

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolleri paylaştığı Destan 10. Bölümü ile Salı akşamı atv'de. Destan yeni bölümde neler olacak? İşte Destan 10. Bölüm tanıtımları...

Başladığı ilk günden bu yana reyting listesinin zirvesini bırakmayan Destan, 9. Bölümü ile nefes kesti. Muhteşem bir bölümün ardından gelen 10. Bölüm tanıtımları ise dizide heyecan dozunun düşmeyeceğini gösterdi. Destan yeni bölümde Akkız ve Batuga'nın maceraları ön plana çıkarken Gök Saray'daki entrikalar da dikkat çekti.

Destan 10. Bölüm'de neler olacak?

Destan 10. Bölüm ilk fragmanına, Batuga'nın Akkız'a söylediği sözler damga vurdu. Akkız'ı sırtında taşıyan Batuga, "Bu tuzaktan ikimiz de sağ çıkacağız. Seni bir ömür boyu sırtımda taşırım" sözlerini kullandı. Kılıçların çekildiği fragmanda dikkat çeken sözlerden bir diğeriyse "O kızı bulup öldürmezsek, Tılsım'a kurduğumuz tuzak ortaya çıkacak" oldu.

Sevilen dizi Destan'ın 10. Bölümü için yayınlanan ikinci tanıtımda da Batuga'nın kurduğu cümleler dikkat çekti. Batuga, "Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu" dedi. Batuga'nın ortada olmaması Gök Saray'ı endişeye sürüklerken sarayı ele geçirmeye çalışanlar da planlarına devam etti.

Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin paylaştığı, Bozdağ Film imzalı Destan 10. Bölümü ile Salı akşamı atv'de.