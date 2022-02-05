Hilmi Kopanlı kim? Yalnız Kurt 3. Bölümü ile Cuma akşamı atv’de

atv ekranlarında iddialı bir başlangıç yapan Yalnız Kurt’un yeni bölüm fragmanında Hilmi Kopanlı ismi dikkat çekti. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan olayları gündeme getiren dizideki isim şimdiden merak konusu oldu.

İlk iki bölümüyle ekranlara hızlı bir giriş yapan Yalnız Kurt, 3. Bölüm Fragmanı büyük ilgi çekti. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacak? Büyük düşman Golyat hakkındaki gerçekleri Davut Bahadır'dan öğrenen Altay, intikam yeminini tutabilecek mi? Yalnız Kurt yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de.

Yavuz Yıldırım'ın projesi kimin elinde?

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yeni bölüm tanıtımına damga vuran isim Hilmi Kopanlı oldu. 15 Temmuz gecesi ortadan kaybolduğu öğrenilen Hilmi Kopanlı'nın çok önemli sırlar taşıdığı vurgulandı. Kumandan'ın sesinden Hilmi Kopanlı'nın 'çok şey bilen bir kişi' olduğu vurgulanırken Sare ise Yavuz Yıldırım'ın projesinin de bu esrarengiz kişide olduğunu söyledi. Yalnız Kurt yeni bölüm tanıtımında bir kez daha aksiyon ve dövüş sahneleri ön plana yerleşti.

Yıldırım Projesi'ni kim buldu? Yıldırım Projesi'nin önemi ne?

İşte Yalnız Kurt 3. Bölüm öncesi yayınlanan fragmanda öne çıkan detaylar…