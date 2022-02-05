Yalnız Kurt en çok izlenen dizi oldu

Ekranların yeni fenomen dizisi 'Yalnız Kurt' ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu.

'Yalnız Kurt' ikinci bölümüyle AB kategorisinde %5,26 reyting ve %13,47 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,52 reyting ve %14,81 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Dizinin ikinci bölümünde neler oldu;

2022 Günümüz

Altay bilmediği bir yerde tanımadığı kişiler tarafından sorguya çekilmektedir. Esra ölmüştür fakat ona birebir benzeyen biri Altay'a neden Ela'nın peşinde olduğunu ve Esra'nın nerede olduğunu sormaktadır. Esra'nın öldüğünü bilen Altay gergindir. Karşısındaki Esra'nın ikiz kardeşi Sare'dir, Altay Sare'ye kardeşi Esra'yı Doğan'ın evinden kaçırırken öldüğünü söyler. Sare sinirlenir Altay'a saldırır araya Viking girer ve Sare'yi sakinleştirir.

Doğan, Nizam'ın mekanına gelerek Esra'yı vurduran Nizam ile tartışır. Doğan'ın elinde kozu vardır, Nizam'ı yaptığı gizli işleri "yukarıdakilere" söylemekle tehdit eder.

Sare'yi Davut'un mekanına getiren Altay, Esra'nın mezarını gösterir. Kardeşinin ölümüyle yüzleşen Sare kendi işine döner. Altay ve Davut yetim olan Esra ve Sare'nin kim olduğu ve Doğan ile bağlantılarına kafa yorarlar.

Doğan, Esra'nın kaybolması olayını araştırmak için kafes dövüşü yaptırdığı mekanına geldiğinde Altay da oradadır. Herkese şüpheyle yaklaşan Doğan, ortama gerginlik yaymaktadır.

Altay, Ela'nın yerini tespit eder. İnsan kaçakçılarının eline düşen Ela'yı müthiş bir planla kurtarır. Ela'nın teyzesi Sare, Ela'yı korumak adına Hollanda'ya gönderir. Esra'nın ikizi Sare, Doğan'ın Esra'ya olan aşkını bilmektedir bu yüzden Esra kimliğinde Doğan ile yaşamanın planını yapar. Doğan Esra'nın öldüğünü bilmemektedir. Altay Sare'nin planına yardım etmek için Sare'yi vurur. Sare Doğan'ın evine döner. Doğan ilerleyen zamanda Esra'nın (Sare) değişimini fark etse bile durumu anlamlandıramaz. Sare şimdilik oyunu iyi oynamaktadır.

Doğan, Nizam ve Mira, Yıldırım projesi hakkında konuşmakta ve yeni planlar yapılmaktadır…

Altay'ın kafes dövüşünü izlemeye gelen Sare, Viking'e ulaştırmak istediği mesajı kimseye çaktırmadan Altay'a verir. "Yıldırım Projesi" mesajını görüp şoka uğrayan Altay bu bilgiyle Davut'a gider. Davut Altay'a Yavuz Yıldırım'ın onun babası olduğunu anlatır ve her şey yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar.

Yıl 2002

Davut kumandan, Yavuz ve yetimhanedeki arkadaşları yıldırım projesinden bahsetmektedir. Tehlikenin farkında olarak Fettah Dahhak'tan ve projeyi engellemek isteyen Golyat'ın mesajından konuşurlar.

Bahri, Yavuz ve Turan Kudret Paşa'nın evine gelerek yaverlerini etkisiz hale getirirler. Ne olduğunu anlamayan ve açıklama bekleyen paşaya, yaverlerinin Fettah Dahhak'ın hizmetinde ve Golyat'ın ajanı olduklarını söylerler. İçlerine kadar giren ajanlardan dolayı paşa şaşkın ve gergindir.

İran'dan Golyat'ın imamını operasyonla alıp Türkiye'ye getiren Fikret ve Mustafa'yı takip eden Nizam, sınırda ikisini ve artık deşifre olan imamı öldürür. Aynı gün içinde Turan ve Kudret Paşa da arabayla giderken çapraz ateşe tutularak öldürülür. Halit beraber yürüdüğü yetim kurt arkadaşlarına ihanet etmiştir.

Davut, kurtulan Yavuz'un oğlu Yiğit'i yaralı şekilde götürürken, arabada radyodaki haber, vatanını korumak uğruna ölen Fikret, Mustafa, Yavuz ve Turan'ı vatan haini olarak göstermektedir. Bunu duyan Davut acı içindedir, en büyük vatanseverler, vatan haini olmakla yaftalanmıştır. Kenidisi de dahil.

Günümüz 2022

Davut, Altay'a babasına ve arkadaşlarına ne olduğunu anlatır. Altay Golyat'ı anlamıştır. Anne babasını öldürüp hayatını berbat edenlere, Golyat'a ve ona hizmet edenlere karşı intikam yemini etmiştir.