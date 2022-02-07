Usta oyuncu Altan Gördüm Çukurova macerasını Dizi TV'ye anlattı

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Altan Gördüm, canlandırdığı Haşmet Çolak karakterini Dizi TV'ye anlattı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonundaki serüvenine geçtiğimiz haftalarda dahil olan Çolak Ağa karakteri, Altan Gördüm'ün usta oyunculuğuyla çok konuşuldu. Gördüm, Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna katılma sürecini ve karakteri Çolak Ağa'yı Dizi TV izleyicilerine anlattı.

Gördüm, Adana'da verdiği röportajda, kadroya dâhil olma serüveninden şöyle bahsetti: "Bir Zamanlar Çukurova, Vahide'lerin (Perçin) başlattığı çok güçlü bir oyuncu kadrosunun bu güne getirdiği bir iş. Davet edildim ve çıkarılacak olan karakter hoşuma gitti, kabul ettim. Bir de ben Adanalıyım doğduğum topraklara iş nedeniyle olsa da dönmek hoşuma gitti. Yönetmen dâhil olmak üzere çoğu arkadaşı tanıyorum. Bir dost ortamında birlikte zaman geçiriyor gibiyiz."

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Sevilen oyuncu, canlandırdığı karakter Haşmet Çolak'ı, zamanın gerisinde kalmış, tırnak içinde eskimiş bir adam olarak tanımlıyor. Önümüzdeki haftalarda adını sıkça duyacağımız Çolak Ağa için "Hapisteyken üzerine çökülen topraklarını geri almak isteyen bir karakter; bunun için de her şeyi yapabilecek bir adam… Yalan da söyleyecek, güce de başvuracak." açıklamalarında bulundu.