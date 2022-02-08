Konakta gerilim bitmedi

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, otuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #GeçmiştenGelen etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

30.Bölümde neler oldu?

Feraye ve Pınar'ın da ortaya çıkmasıyla Sancakzade Konağı'nda işler iyice raydan çıktı. Konaktaki gerginlik her geçen gün artarken Azade ve ailesi mahkeme kararı çıkana kadar konakta kalmaya karar verdi. Feraye'nin Bahtiyar'la telefon konuşmasını duyan Pınar, annesinin Adnan'ın katili olduğu düşüncesiyle büyük bir şok yaşadı. Hande, bir anda ortaya çıkan Feraye ve Pınar'la arasını iyi tutmaya çalışsa da Hande'nin tavırları Feraye'nin hoşuna gitmedi.

Ferit hem konakta hem de holdingte ailesini bir arada tutmaya çalışırken Sinan'ın ona karşı olan tavrıyla Yaman'ın karşısında yalnız kaldı. Mirza, Ferit'le yaptığı anlaşma sonucunda kafeyi Ayşe'ye geri verdi. Ayşe, Vedia ve Betül'le birlikte kafede işin başına geçti. Ferit'e olan ilgisi her geçen gün artan Pınar, Ayşe'de olan siyah eldivenin peşine düşerek boyundan büyük bir işe kalkıştı. Bir arkadaşını Ayşe'nin peşine hırsız gibi takan Pınar, son anda yaşadığı panikle Ayşe'ye arabasıyla çarptı.

Diğer yanda babasının cinayetini çözmek için tüm gücüyle çalışan Ferit olay yerindeki şüpheli bir aracın sahibini öğrenince şaşkına döndü. Feraye ise Bahtiyar'la birlikte hem kendini hem de Pınar'ı kurtarmak için tehlikeli bir yola girdi.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!