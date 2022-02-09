atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi iddialı geliyor! İşte Adı Sevgi’nin merak edilenleri…

Yeni dizi Adı Sevgi çok yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Koliba Film imzalı dizinin tanıtımları beğeni topladı.

İddialı dizileriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen atv, Adı Sevgi dizisiyle bir kez daha izlenme rekorları kırmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği yeni dizi Adı Sevgi ilk tanıtımı ile büyük ilgi çekti. Başrolünde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi'nin, ikinci tanıtımı da ilgi odağı oldu. Yakında izleyicisiyle buluşacak olan atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi, sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde yer aldı. Ekranların yeni dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen otururken senaryosunu ise Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura yazıyor.

Adı Sevgi dizisinin oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi kadrosu…

Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Yıldırımer ve Güneş'e Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören eşlik ediyor.

Adı Sevgi dizisinin konusu ne?

Gerçek yaşamda örneklerini sıkça görmeye alıştığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan Adı Sevgi, ikinci tanıtımında birçok ipucu verdi. Öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmen başrolde yer alıyor. Öğretmenin kasabada yarattığı değişim ise dikkat çekiyor.

Adı Sevgi sloganı ile dikkat çekti! İşte o slogan…

Adı Sevgi dizisinin sloganı "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" oldu. Dizinin sloganı, sevgiyle ve fedakarlıkla hareket eden genç bir öğretmene olan sevgiyi anlattı.

Adı Sevgi ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi çok yakında izleyicisiyle buluşuyor.

Adı Sevgi 1. Tanıtım izlemek için tıklayın

Adı Sevgi 2. Tanıtım izlemek için tıklayın

Adı Sevgi dizisi resmi YouTube hesabını takip edebilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCNcexIxh3KbJUQYeh9FeSUA/featured