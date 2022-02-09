"Destan" 10. Bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

Akkız, Batuga'yı kurtarmaya çalışırken tuzağa düştü!

Ekranların fenomen dizisi 'Destan' dokuzuncu bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu, #SevdamızınDestanı etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alırken seyirciden büyük ilgi gördü.

"Destan" onuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,93 reyting ve %16,08 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,05 reyting ve %13,31 izlenme payıalarak en çok izlenen dizi oldu.

Destan'ın onuncu bölümünde, yılan tarafından zehirlenen Akkız'ı sırtında taşıyarak Dağ Hanlığı'na götüren Batuga, Akkız'ın hayatını kurtardı.Balamir'in Gök Saray'dan gizlice kaçırılması Alpagu Han'ın küplere binmesine neden oldu. Çin'le ittifak eden Çolpan Hatun, Alpagu Han'dan intikam alabilmek için Balamir'e güçlerini birleştirmeyi teklif etti.

Tutkun'u kaybeden Temur büyük hayal kırıklığı içinde Gök Saray'a döndü ve babası Alpagu Han'a meydan okudu. Herkes kaybolduğunu düşünürken gizlice saraya gelen Batuga, Kırçiçek'i evlenmelerine gerek kalmadığına ikna etti. Ancak Batuga'yı sarayda gören Mei Jin ve Taizu ellerine geçen kozu kullanarak Batuga'yı kaçırdı.Batuga'nın bulunamaması Alpagu Han'ı çileden çıkardı. Akkız, Batuga'nın akıbetini öğrenmek için gizlice saraya gitti ve kaçırıldığını anladı. Saltuk'tan destek alan Akkız, Taizu'nun kurganlara bıraktığı not sayesinde Batuga'nın yerini öğrendi ancak ölümcül bir tuzağa çekildi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…