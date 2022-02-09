Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'le yüzleşti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 81’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Geyhatu emrindeki kuvvetlerle birlikte Söğüt’e gelerek Osman Bey ve alplerini handa sıkıştırdı.

Teslim olmayı kabul etmeyen Osman Bey, beraberindeki Turgut Bey ve Kosses'le birlikte Moğol nökerlerine direnmeyi başardı. Söğüt'teki Kayı alplerinin de Osman Bey'e destek vermesiyle Moğollar epey zayiat verdi.

Bu sırada durumu haber alarak Söğüt'e gelen Gündüz Bey, Geyhatu'nun yanına giderek Osman Bey'le konuşmasına müsade etmesini istedi. Geyhatu'yu ikna eden Gündüz Bey, nökerlerin çekilmesinin ardından kardeşinin yanına gitti ve "Teslim olmayacak mısın? Herkesi öldürtecek misin?" diye sordu.

Osman Bey "Şehadet ölüm mü oldu ağabey? Bizi burada böyle sıkıştıran kim! Veziri Söğüt'e obaya hâkim kılan kim! Ya anam! Dua et ki anam yaşar! Ona bir şey olaydı! Senin canını ellerimle alırdım ağabey! Hatunları obadan sürmek, benim evladımı anasından ayırmak da nedir? Senin beyliğin bize bunları getirir! Aç gözünü Gündüz Bey! Anamızın katline dahlin olur idi! Daha geçmiş karşıma teslim ol dersin" diyerek ağabeyinden yaptıklarının hesabını tek tek sordu.

Gündüz Bey, obanın selameti için ne gerekiyorsa onu yaptığını söyleyerek kendini savunurken, "Kardeşim Konya'nın adaletiyle hüküm gör! Aklan suçlarından…" dedi. Osman Bey'in cevabı ise "Oyunlar iftiralar sarmış o adaletin etrafını! Bundan gayrı tek hüküm pusatımındır. Yanmaktan korkan nasıl parlar ağabey! Bey ne vakit çekinmiş! Süleyman Şah çekindi mi? Atam Ertuğrul Gazi çekindi mi? Yol çetindi! Bilirdin! Ne deyi beni yarı yolda bıraktın?" oldu. Gündüz Bey ise "Yıkmasınlar deyi Osman! Yakmasınlar deyi! Biri onlardan yana durmasa ne oba kalırdı ne Kayı! Mecburdum!" diyerek kendini savundu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 81'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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