Sihir yüzünden aileler dağıldı! İddiaların odağında Gönül Taşan konuşulanlara ne yanıt verdi?

Sihir iddialarının odağında yer alan Gönül Taşan ile ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. Dağılan ailelerin bireyleri canlı yayında birbirine girdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme bomba gibi düşen 'sahte hoca' konusunda taraflar birbirine girdi. Birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelten aile bireyleri arasında sesler yükseldi. Karı – koca, baba – oğul kavgaları programın en dikkat çeken noktalarından olurken Gönül Hoca lakaplı Gönül Taşan da hakkında ortaya atılan suçlamaları reddetti.

2 milyon TL'ye yakın mal varlığını sahte hocalara para harcayarak bitirdiğini ifade eden İsmail Çırakkoca, Gönül Taşan'ın ailesini dağıttığını iddia etti. Eşi, oğlu ve kızı Gönül Taşan'ın yanına kaçan talihsiz adam yaşadığı şokun ardından soluğu Müge Anlı canlı yayınında aldı.

Tunç Ailesi de benzer durumları yaşadı

Hurişan – Mustafa Tunç çiftinin başına gelenler de Çırakkoca Ailesi'nin yaşadıklarının bir benzeri oldu. Çiftin üç çocuğunun Taşan'a ait binada yaşadığı ortaya çıktı. Tunç Ailesi de Müge Anlı ile Tatlı Sert'te birbirine girdi.

Antalya'da yaşadığı öğrenilen Gönül Taşan'la ilgili birçok ihbar mesajı gelirken Taşan suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Taşan, "İnsanlar nasıl böyle şeylere inanıyor anlamıyorum" dedi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran konuyla ilgili tüm gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gündeme taşınıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.