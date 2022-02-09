Vezir Alemşah'ın sağ kolu Konur Alp tarafını belirledi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 81’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da bir süredir gizlice Osman Bey’e yardım eden Konur Alp nihayet Osman Bey’le buluştu ve niyetini açıkladı.

Osman Bey'i Moğollardan önce bulabilmek için harekete geçen Konur Alp, beraberindeki Moğolların Boran Alp'in pususuna düşmesi ile beklediği fırsatı yakaladı. Çapraz ateşte kalan Moğol güçleri dağılırken, Konur Alp ve Boran Alp, Osman Bey'i bulabilmek için iz sürmeye koyuldu.

Osman Bey ve beraberindekilerin bulunduğu çoban çadırını bulan ikili, kurulan tuzağa yakalanınca kimlikleri ortaya çıktı. Osman Bey, Konur Alp'i görünce çok şaşırdı. Konur Alp "Hakikati gördüm Osman Bey. Bundan gayrı yanında durmak isterim" dedi. Osman Bey'in cevabı "Konur! Bizde Vezirin sıcak aşı, kaz tüyünden döşeği, öne baş eğdiren makamı yoktur! Çoban gardaşın kıl çadırından gayrı bir şeyimiz yok!"

Konur Alp ise "Yürek zorluk gördükçe güçlenir! Kolaylıkta yozlaşır! Seninleyim Osman Bey! Ben kendimi Hakk'a hizmet eder sanardım! Batıla kul olmuşum! Seni asilerden bellerken, zulme baş kaldıranlardan görmüşüm" dedi ve ardından Vezir Alemşah'ın yanında bulunduğu sürece öğrendiği tüm önemli istihbaratı Osman Bey'e anlatmaya başladı.

Osman Bey, bu avantajı kaybetmemek için Konur Alp'in bir süre daha Vezir Alemşah'a yakın pozisyonda kalmasına karar verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 81'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.