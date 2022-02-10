24 yaşındaki genç kadının şüpheli kaybı... Sevil Kutlu nerede?

2020 yılından bu yana kayıp olan 24 yaşındaki, bir çocuk annesi Sevil Kutlu nerede? Hala Nazire Kutlu, genç kadının annesini neden suçladı?

İki yıldır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki, bir çocuk annesi Sevil Kutlu'nun nerede olduğu merak konusu haline geldi. Genç kadının halası Nazire Kutlu, anne Hayriye Kutlu'ya suçlamalarda bulundu. Gelinleriyle akraba olduklarını dile getiren Nazire Kutlu, Hayriye Kutlu'nun kızını aramak için çaba harcamadığını öne sürdü. Hayriye Kutlu ise kendisini savunarak kızıyla Instagram'dan yazıştığını söyledi. 2020 yılının Ağustos ayından bu yana ortalarda olmayan Sevil Kutlu, Instagram'dan annesine neler yazdı? İşte o detaylar…

Kızıyla son olarak Ağustos 2020'de görüntülü konuştuğunu ifade eden anne Hayriye Kutlu, "O günden beri görüntülü konuşmadık. Kamerasının olmadığını söylüyor. Kızım yabancı ülkeye gittiğini ve telefon kullanmasının yasak olduğunu anlattı" sözlerini kullandı. Kızının daha önce Afyonkarahisar'da bir masaj salonunda çalıştığını belirten anne, "Kızımı bu konuda uyardım ama terbiyesiz bir yerde çalışmadığını söyledi. Şimdi de tur gemisinde olduğunu yazıyor" dedi.

"Alt yazıdan sevgili buldu"

Gelinlerinin çelişkili konuştuğuna dikkat çeken Nazire Kutlu, "Hayriye, kardeşim öldükten sonra hemen evlenmek için uğraştı. Televizyondaki alt yazıdan Kahramanmaraş'ta birini bulup onunla evlenmeye çalıştı. Sonra Kayseri'den bulduğu başka bir kişiyle bir araya geldi. Üç çocuğu vardı onlarla ilgilenmedi" diye konuştu. Hala Nazire Kutlu, yeğeninin ortaya çıkması halinde onunla kendisinin ilgileneceğini ifade etti.

Başarılı programcı Müge Anlı ise genç kadının kaybolmasından büyük endişe duyduğunu ifade etti. 24 yaşındaki Sevil Kutlu nerede sorusuna cevap aranan Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.