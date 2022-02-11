Hakan'ın sırrı Züleyha'nın eline geçti

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 123'üncü bölümüyle ekrana geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova' , 123'üncü bölümünde #GerçeklerOrtada etiketiyle 4.sezonunda yine gündemdeydi.

Çolak'ın kurduğu tuzak, oğlunun canına mal oldu

Özhan, babası Çolak'ın emri üzerine Züleyha'yı kaçırdı. Züleyha'nın gözünü boyamak için oğluna da oyun oynayan Çolak, kendisini temize çıkarıp suçu oğlunun üzerine yıktı. Çolak, Züleyha'dan af dilerken, Hakan gelip Züleyha'yı kurtardı. Babasının kendisine kurduğu tuzağı anlayan Özhan canına kıydı.

Züleyha ve Hakan eski günlerine döndü

Hakan'ın ısrarına dayanamayan Züleyha, ayrılık sebebini söyledi ve ona Fekeli'nin ölümünde parmağı olup olmadığını sordu. Hakan'ın suçsuz olduğunu anlayınca yumuşayan Züleyha, onu affetti ve ikili eski günlerine döndü. Fikret ise duygularını Züleyha'ya açıkladı. Züleyha, onu kaybetmek istemediğini ancak aşkının karşılıksız olduğunu söyleyince Fikret kalbi kırık bir şekilde Züleyha'dan uzaklaştı.

Hakan'ın gerçek kimliği ortaya çıktı!

Vahap, Züleyha'nın yolunu kesip ona olan ilgisini belli etti. Korkuya kapılan Züleyha, Vahap'ın evine kadar girdiğini Hakan'a söyleyince ortalık karıştı. Hakan, Vahap'a yumruklar savururken, Vahap herkesin içinde onun Hakan Gümüşoğlu olduğunu ilan etti. Halk, Vahap'ın sözlerine kulak asmazken olanları öğrenen Betül, elindeki kozu kaybetmemek için Hakan'a, Demir'le olan fotoğrafını bir zarfın içinde gönderip şantaj yapmaya kalktı. Yamanlar Holding'e gelen mektup, Züleyha'nın eline geçti.