İşte Hilmi Kopanlı gerçeği! Fettah Dahhak’ın adamı olduğu ortaya çıktı

Yalnız Kurt’un 3. Bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. atv’nin iddialı dizisi yine soluksuz izlendi. Dizinin son bölümünde Hilmi Kopanlı gerçeği ortaya çıktı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana Cuma akşamlarına damga vuran Yalnız Kurt'un son bölümünde Hilmi Kopanlı ismi merak konusu oldu. Yalnız Kurt 3. Bölüm Tanıtımı'ndan itibaren sosyal medyada ve internette çok aratılan Hilmi Kopanlı isminin sırrı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. "Hilmi Kopanlı kimdir" sorusunun yanıtı kısmen belli oldu. Dizide "Mürted" olarak da adlandırılan Hilmi Kopanlı ile beraber geçmişten sırların ortaya çıkarıldığı 'flashback' sahneleri dikkat çekti.

Hilmi Kopanlı kimdir?

Yalnız Kurt'ta yer alana Hilmi Kopanlı'nın geçmişten bugüne Fettah Dahhak için çalıştığı vurgulandı. Nizam, Mira'ya geçmişten bahsederken "Hilmi Abi" ifadesini kullandı. Hilmi Kopanlı'nın Fettah Dahhak'a bağlılık seviyesini belirtti. Geçmişe atıfla verilen sahnedeyse Hilmi Kopanlı'nın Nizam'la olan konuşmasına dahil olan Yavuz'un kardeşi Halit göründü. Dahhak'ın adamı olarak ağabeyini ve arkadaşlarını arkadan vuran Halit'in örgüt içindeki konumu meydana çıktı.

Her bölümde Doğan'la bir çatışma halinde olan Nizam'ın da eski bir MİT çalışanı olduğu anlaşıldı. Nizam'ın İran'da MİT adına görevli olduğu esnada iki vatan evladını öldürerek hainlik yaptığı ortaya çıktı.

Kumandan ise Hilmi Kopanlı ismi duyunca, "15 Temmuz gecesi sırra kadem basan bir adam var demiştim... İşte bu adam! Asıl adı Hilmi Kopanlı!" dedi.

Ekranlara yeni bir soluk getiren Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt, her Cuma yeni bölümleriyle saat 20.00'de atv'de.