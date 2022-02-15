Akkız'ın hayatını kurtarmak için kendini feda etti!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on birinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın on birinci bölümünde, herkesin dilsiz ve akılsız bildiği Batuga, Akkız'ın idam edilmesinin önüne geçmek için Gök Saray'ın avlusuna çıkarak bağırdı ve infazı durdurdu.

Çin'in şantajıyla köşeye sıkışan Akkız, arkadaşları Yaman ve Sırma'yı kurtarmak için Pençe olduğunu açıklamak üzere Alpagu Han'ın karşısına dikildi. Akkız, saraya dönüşü ve sürpriz itirafı derhal ölüme mahkum edilmesine neden oldu.

Alpagu Han maiyeti ile birlikte Gök Saray'ın avlusunda infazı izlemek üzere yerini aldı. Arkadaşlarını kurtarabilmek için ölümü göze alan Akkız, çaresiz biçimde hükmün infazını beklerken kimsenin beklemediği bir şey oldu. Sarayın kapısında beliren Batuga, herkesi şoke eden bir çıkış yaptı ve "Durun" diye bağırarak infazın durmasını sağladı.

Akkız'ın kendisine bıraktığı notu okuyunca durumu anlayan Batuga, kendi hayatını hiçe sayarak ve yıllardır özenle sakladığı sırrının ortaya çıkmasını göze alarak Akkız'ın ölümüne engel oldu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.