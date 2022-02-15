Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakteriyle büyük beğeni toplayan İbrahim Çelikkol'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Çelikkol'un oğlu Ali ile beraber olduğu fotoğrafının yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Çelikkol, tüm ekibe teşekkür etti.

Hayranları da İbrahim Çelikkol'un doğum gününü unutmadı. Dünyanın dört bir yanından mesajlar alan İbrahim Çelikkol, doğum gününde sosyal medyanın trend topic listesinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' atv ekranında perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.