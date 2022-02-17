Beklenen diziden muhteşem tanıtım! Hakim, yakında atv’de

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması Hakim, yakında atv’de ekran yolculuğuna başlıyor. İşte Hakim dizisi hakkında önemli detaylar ve yayınlanan ilk tanıtım…

Dünyanın her yerinde büyük bir heyecanla takip edilen Your Honor dizisinin uyarlaması Hakim atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu dizinin ilk tanıtımı büyük heyecan yarattı. Limon Film imzalı Hakim'de başarılı oyuncu Ebru Özkan da yer alıyor.

Hakim ilk tanıtımı büyük merak uyandırırken "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka…" sözleri damga vurdu.

Hakim hangi dizinin uyarlaması?

Hakim, tüm dünyada çok izlenen Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Your Honor dizisinin başrolünde Emmy ödüllü Bryan Cranston yer alırken Hakim dizisi başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu oldu.

Hakim ne zaman başlayacak?

Merakla beklenen dizi Hakim, yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ekranların yeni projesi ilk tanıtımı ile iddiasını gösterirken heyecan dozu da arttı.

Hakim dizisi oyuncuları kimler? İşte Hakim oyuncu kadrosu…

atv'nin yeni dizisi Hakim'de başrolde Erdal Beşikçioğlu yer alıyor. Usta oyuncuya Ebru Özkan eşlik ediyor. Muhteşem bir kadroyla ekran yolculuğuna hazırlanan dizi, genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiriyor.

Yapımını Limon Film'in üstlendiği yeni dizi Hakim, yakında atv'de.

Your Honor uyarlaması Hakim yakında atv'de!

Hakim dizisi atv'de!

İşte Hakim dizisinin çok konuşulan ilk tanıtımı...

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