Adı Sevgi 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İşte dikkat çeken cümleler…

“Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır en iyi yerli dizileri ekranlara taşıyan atv’de yeni bir heyecan başlıyor. Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş’in başrolleri paylaştığı Adı Sevgi, yakında atv’de.

atv'nin iddialı yapımlarından Adı Sevgi, yakında ekran yolculuğuna başlıyor. Yeni tanıtımı yayınlanan Adı Sevgi, gerçek yaşamda örnekleri çokça görülen toplumsal konulara değiniyor. Genç ve idealist bir öğretmenin küçük bir kasabada giriştiği mücadeleye değinen dizi, gerçek hayatın sorunlarını ekranlara taşıyor.

Elif Öğretmen hangi engellerle karşılaşacak?

Adı Sevgi 1 Bölüm Fragmanı'nda yer alan "Senin küçücük kızını karısı yapmaya kalksalar ne yapacaksın" cümlesi dikkat çekti. Gizem Güneş'in hayat verdiği Türk Dili ve Edebiyatı Elif Türkkan'ın kasabayı dönüştürme yolunda birçok engelle karşılaşacağı da Adı Sevgi 1. Bölüm tanıtımına yansıdı.

Öğretmen Elif'in hayatını, Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Emir Baykara karakteri nasıl etkileyecek? Bölgenin güçlü iş adamlarından Muzaffer Baykara'nın oğlu Emir ile kasabada öğretmenlik yapan Elif'in hayatları nasıl kesişecek?

Herkesin yanıtını merakla beklediği sorular yakında atv ekranlarında cevap bulacak. Koliba Fim imzalı Adı Sevgi, yakında atv'de.

Adı Sevgi 1. Bölüm Fragmanı için tıklayın.