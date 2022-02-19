Davut Bahadır, arkadaşlarının katili Hilmi Kopanlı’yı sorguya aldı! Yalnız Kurt 4. Bölüm’de neler oldu?

Yalnız Kurt 4. Bölüm’de Hilmi Kopanlı, Kumandan’ın karşısına çıkmak zorunda kaldı. Arkadaşlarının katiliyle yıllar sonra yüz yüze gelen Kumandan şimdi ne yapacak?

Her bölümü nefes kesen atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt 4. Bölümü ile bir kez daha Cuma akşamının yıldızı oldu. Muhteşem aksiyon sahnelerinin yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmasıyla da izleyenlerin beğenisini kazanan Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler oldu? İşte, Yalnız Kurt 4. Bölüm'den dikkat çeken diyaloglar ve Davut Bahadır – Hilmi Kopanlı yüzleşmesi…

Kopanlı Hilmi'nin şartı ne?

15 Temmuz'un sırra kadem basan hainlerinden Hilmi Kopanlı'nın ortaya çıkmasıyla Davut Bahadır, geçmişte yapılanların hesabını sordu. Şehit edilen dostlarının katillerinden birini sorgulayan Kumandan Davut Bahadır, zaman zaman sinirlerine hakim olamasa da adaleti yargının sağlayacağını vurguladı. Yıldırım Projesi'ni sakladığını söyleyen Kopanlı Hilmi'nin derdi ise yurt dışına kaçmaktı… Kumandan'ın hayatta olmasına şaşıran Hilmi, "Beni yurt dışına çıkarırsan sana Yıldırım Projesi'nin yerini söylerim" dedi.

Fettah Dahhak hakkında oldukça sert sözler söyleyen Kumandan, "16 Temmuz'dan sonra kim bilir nasıl makamlar bekliyordun? Ama şimdi küf kokan bir odada, kırık bir sandalyedesin" sözlerini kullandı. Kopanlı Hilmi ise başına dayanan silahtan korkarak projeleri kimseyle paylaşmadığını söyledi.

Sık sık geçmişe atıf yapılan sahneler izleyenleri oldukça duygulandırırken dizide heyecan baştan sona hiç düşmedi.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt her Cuma yeni bölümleriyle atv'de.