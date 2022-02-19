Yalnız Kurt'ta Yıldırım Projesi

Ekranların yeni fenomen dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, dördüncü bölüm etiketi #KaranlıktaKalan ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin dördüncü bölümünde neler oldu;

1980

Fettah Dahhak vaazda "Huruç harekatı"nın başladığını söyler. 1980 darbesinin önceden haber almıştır ve Türkiye'de işlerin değişeceğini anlatmaktadır. "35-40 yıl sonra meyvesini verecek bu harekat için herkesin vazifeleri var" der. "Size verilen hizmetlerin karşılığını vermek için, her birinizin belki 10 dakikalık bir göreviniz olacak. O zaman kadar bekleyin" Genç Hilmi Kopanlı da vaaz dinleyen gençlerin arasındadır.

2002

Viking, önceki bölümlerde izlediğimiz Yetim Kurt'ların öldüğü günün ertesinde, İran'da, İran'lı ajanlar tarafından yakalanır. Nizam Gelip Viking'in hayatını kurtarır. Viking sınırda ölen yetim kurtların Nizam tarafından öldürüldüğünü anlar. Nizam ajandır! Yıllarca Fettah'a çalışmış, şimdi de yeni bir görev için Amerika'ya gidecektir.

2016

15 Temmuz gecesi… Uzaklarda patlayan bombalar uçan jetler. Cengiz Selçuklu, içeri askerlerin girdiğini görünce Yıldırım Projesi dosyalarını yok etmeye başlar. Cengiz'in oğlu genç mühendis Gündüz de babasına yardım eder. Bir yandan da Hilmi Kopanlı darbeci subaylarla Selçuklu fabrikasına girmiştir. Cengiz ve eşi araçla fabrikadan çıkarken yaylım ateşine tutulup öldürülür. Bunu gören Gündüz "hainler" diye bağırır, Gündüz de açılan ateş sonucu vurulur. Hilmi, Yıldırım Projesi'ni ele geçirir fakat gelen haberler onu tedirgin eder çünkü iş planladıkları gibi gitmemiş insanlar sokaklara dökülmüştür. 15 Temmuz başarısız olmuştur. Hilmi de Yıldırım Proje dosyalarıyla beraber, kaçar.

Günümüz

Davut'un yıllarca beklediği an gelmiş Hilmi Kopanlı'yı sorgulamaktadır. Davut, Hilmi'den Yıldırım Projesi'nin detaylarını kimlerle paylaştığını öğrenmek ister. Hilmi anlattıkça yeni isimler, bağlantılar ortaya çıkar ve Davut da duvardaki isimlere eklemeler yapar. Hilmi yeni bir paralel yapıdan bahseder. Onlar başarılı olmayınca devreye başka bir örgütün sokulma planına on yıl önce şahit olduğunu dile getirir.

Viking Altay'ı ufak bir oyunla mekanına getirir. Doğan'ın mekanında kaybolan adamı (Hilmi Kopanlı'yı) sorar. Altay bilmediğini söyleyerek açık vermez. Altay Davut'un mekanına gelir, Davut Yıldırım Projesi'nin önemini ve diğer ülkelerin neden bu projeye engel olmak istediğini detaylarıyla anlatır.

Doğan ve Nizam, Mira tarafından sıkıştırılır. Üstleri, Hilmi Kopanlı'yı bulmalarını beklemektedir. Nizam, daha gergindir çünkü adamı yakalayıp elinden kaçırdığı için "yukarıdakilerden" uyarı alır. Nizam işin içine Viking'in girdiğini de öğrenir ipler iyice gerilmeye başlar. Nizam ve Viking arasından geçmişten gelen bir ihanet davası, kişisel düşmanlık vardır.

Ahmet, Davut'a gelir Hilmi Kopanlı'dan dolayı emniyetin hareketli olduğunu söyler Davut sakindir hiçbir şey söylemez. Doğan, Altay'a Hangar'da Celal'den boşalan yeri teklif eder Altay kabul eder. Altay ve Sare'nin daha da yakınlaşması demektir bu. Altay ve Doğan nasıl tanıştıklarını anlatırken, Sare ve Altay hakkında bir sırrı öğreniriz. Hilmi Kopanlı, Davut'un sorguları sonrasında dosyaları bir binaya saklandığından fakat alınması kolay bir yer olmadığını itiraf eder.

Nizam ve Viking buluşarak Hilmi Kopanlı pazarlığı yapar. Eğer Viking Hilmi Kopanlı'yı bulursa Nizam da içinde bulunduğu örgütün yapısını anlatma teklifinde bulunur. Çünkü Nizam Hilmi'yi bulamazsa kendi örgütü Nizam'ın işini bitireceğini çok iyi biliyordur.

Davut, Altay'a 15 Temmuz gecesinden sonra olanları anlatır ve 1980 öncesi Amerikalılar tarafından yönetilen Türkiye'deki bir eğitim kampından bahseder. Bu kampın Hilmi Kopanlı ile bağlantısından söz eder, Altay'ın kafasında taşlar yerine oturmaktadır. Davut, Yıldırım Projesi dosyasını Hilmi'nin nereye sakladığını öğrenmiştir, dosya Nizam'ın şirketi Red Embers'in odalarından birindedir. Altay yaptığı plan doğrultusunda binaya girerek Yıldırım Projesi dosyalarını ele geçirir Davut'a teslim eder fakat Davut projeye ait ne varsa hepsini yakar. Altay bu duruma anlam veremez, gider. Davut Hilmi'yi adalete teslim edecektir artık. Ahmet gecikince, Hilmi bir şekilde bağlı tutulduğu yerden kaçar. Davut peşine düşer. Hilmi yaralanır kaçamaz. Davut, "ölmeden önce bunları duymanı istiyorum" diyerek, Yıldırım Projesi'nin hayata geçtiğini söyler. 16 Temmuz sabahı vurduğu Cengiz'in oğlu Gündüz, projeye devam etmiştir. Telefonda hava savunma sisteminin prototipi görürülür. Davut, Hilmi'yi yaralı halde ormanda bırakır. Bu hainin cezasını da aç kurtlar verecektir!