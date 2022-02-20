Kim Milyoner Olmak İster’deki sürpriz soru yarışmacıyı oldukça zorladı. Hababm Sınıfı Güle Güle filminde rol alan oyuncu Osman Cavcı, Hababam Sınıfı’ndan gelen soruya doğru cevap verdi mi?

Hababam Sınıfı serisinin son filmi Hababam Sınıfı Güle Güle'de rol alan ve birçok sinema filminde izleyenlerin karşısına çıkan başarılı oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soruya ulaştı. 100 bin TL değerindeki soru yarışmacı için de büyük bir sürpriz oldu. Osman Cavcı 100 bin TL değerindeki Hababam Sınıfı sorusu karşısında ne yaptı? Yeşilçam'ın iki efsane filmi Tosun Paşa ile Hababam Sınıfı'nı odağına alan Milyoner sorusunun cevabı ne oldu?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de, Osman Cavcı'ya zor anlar yaşatan o soru;

"Tosun Paşa" filminde "Hababam Sınıfı" film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?

a- Felsefe

b- Fizik

c- Beden Eğitimi

d- Tarih

Doğru Cevap: Tarih

Soruda çift cevap joker hakkını kullanan Milyoner yarışmacısı Osman Cavcı önce "Felsefe", ardından "Fizik" yanıtını verdi. Sorunun cevabı ise Münir Özkul'un canlandırdığı "Tarih Öğretmeni" karakteri olmalıydı.

Hababam Sınıfı sorusunu bilemediği için büyük üzüntü yaşayan Osman Cavcı, öğretmenlerin branşlarını karıştırdığını söyledi.