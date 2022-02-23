Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler? İşte Adı Sevgi oyuncu kadrosu ve Adı Sevgi karakterleri!

atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi, tanıtımlarıyla iddiasını gösterirken oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Adı Sevgi’de hangi oyuncular rol alıyor? Emir Baykara ve Elif Türkkan karakterlerine hangi isimler can veriyor?

Toplumsal sorunlara vurgu yaparak başarılı, genç ve idealist bir öğretmenin hikayesini ele alan Adı Sevgi, yakında atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği yeni dizisinin kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. İşte, Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş'in başrolleri paylaştığı Adı Sevgi'nin kadrosunda yer alan isimler ve hayat verdikleri karakterler…

Yunus Emre Yıldırımer – Emir Baykara

Emir Baykara karakterini canlandıran başarılı oyuncu, hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın oğlu olarak izleyenlerin karşısına çıkıyor. Vicdanı ve dürüstlüğü hayatının merkezine alan Emir Baykara, ağabeyi Ekrem Baykara'nın karşısında yer alıyor.

Gizem Güneş – Elif Türkkan

Yeni atanmış bir Türk Dili Edebiyatı öğretmeni, genç, güzel, azimli ve zarif… Zorluklarla geçen bir çocukluğun ardından yeni atandığı ilçedeki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Elif Türkkan, Zeynep'in çaresizliğine de umut oluyor.

Mert Doğan – Volkan Baykara

Baykara Ailesi'nin son kuşaktaki tek oğlu olan Volkan'ın en büyük takıntısı Zeynep… Konu Zeynep olduğu zaman dengesini kaybediyor.

Asya Kasap – Zeynep Aydan

En büyük hayali okumak ve doktor olmak… Zeynep'in bu hayalinin karşısındaki en büyük engel ise Baykara Ailesi'nin küçük oğlu Volkan Baykara'nın takıntılı aşkı.

Fatih Al – Ekrem Baykara

Otoriter ve pragmatist bir aile lideri olarak dikkat çekiyor. Zeynep'e takıntılı aşkıyla bilinen Volkan'ın babası. Emir'le arasındaki rekabet onları kardeşlikten çok düşmanlığa götürüyor.

Nihan Büyükağaç – Macide Baykara

Ekrem Baykara'nın eşi, Volkan'ın annesi. Ailenin güçlü kadını. Tırnaklarıyla kazıyarak aştığı zorluklardan sonra ulaştığı konumda artık itaat istiyor. Kıymetlisi oğluna ve kendisine karşı yapılacak her hamleye ise en ağır şekilde karşılık vermekten çekinmiyor.

Mehtap Bayri – Şükran Özer

Baykara Ailesi'nin eli maşalı sorumlusu… Macide'nin sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın annesi. Oğlu Ferdi açıkgöz olsa da kızı Fidan'ın zayıf karakteri Şükran'ı çok zorluyor.

Hande Kaptan – Özlem Taşçı

Elif'in kaprisli ev arkadaşı Özlem, Elif'in zıttı bir karaktere hayat veriyor. Küçük ilçenin zorluklarının bezdirdiği bir İngilizce öğretmeni olan Özlem, ilgi alanına giren konularda ise oldukça becerikli ve hırsılı…

Tanıtımlarıyla büyük ilgi çeken Adı Sevgi, yakında atv'de.