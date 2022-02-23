Osman Bey, Aygül'ü Cerkutay'ı istedi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 83’üncü bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, ağabeyi Gündüz’ü affeden Osman Bey ailesi ile bir araya geldiği yemekte Selcan Hatun’dan, Aygül’ü Cerkutay’a istedi.

Aile yemeğinde Selcan Ana, Bala ve Malhun Hatunlar, Ayşe Hatun, Gündüz Bey, Aygül, Boran ve Cerkutay'la bir araya gelen Osman Bey; Aygül ve Cerkutay'ın kaçamak bakışlarını görerek "Ana! Allah'ın emri Ulu Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kavliyle bacım Aygül'ü yiğit alpım Cerkutay'a isterim!" diyerek Selcan Hatun'dan, Aygül'ü Cerkutay'a istedi. Aygül'e bakan Selcan Hatun "Cerkutay! Kızıma iyi bakasın! Hayde verdim gitti!" demesi üzerine Osman Bey, uzatmaya gerek olmadığını söyleyerek düğün toyunun yarın hemen kurulmasını ister.

Aygül'le evlenecek olması nedeniyle mutluluktan gözlerinden yaşlar süzülen Cerkutay "Bey'im… Müsaade var mıdır? diyerek Osman Bey'in onayını aldıktan sonra ayağa kalkarak ''Allah!'' diyerek sevincinden zıpladı, çevresinde döndü. Aygül mahcubiyetle "Ne edersin deli oğlan? Otur oturduğun yere…"diyerek Cerkutay'u oturtur.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 83'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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