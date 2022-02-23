Zeynep’in yolu, Elif Öğretmen ile kesişecek! Adı Sevgi yakında atv’de

atv’nin merakla beklenen dizisi Adı Sevgi ne zaman başlayacak? İşte yeni diziyle ilgili tüm detaylar…

"Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla yayın hayatına başlamadan adından söz ettiren Adı Sevgi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin tanıtımlarının ardından 'Adı Sevgi ne zaman başlıyor' sorusu sıkça sorulmaya başlandı. atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi, çok yakında izleyicisiyle buluşuyor.

Adı Sevgi, toplumsal sorunlara vurgu yapıyor

Toplumsal sorunlara yaptığı vurguyla ilk tanıtımından itibaren dikkat çeken Adı Sevgi'de Zeynep'in hikayesi ilgi odağı oldu. Liseli bir genç kız olan Zeynep, doktor olmak için çalışırken ilçenin zenginlerinden Volkan'ın dikkatini çekiyor. Volkan, Zeynep'le evlenmek isterken genç kız doktor olmanın hayallerini kuruyor. İlçeye yeni atanan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Türkkan ise genç kızın kaderini değiştirmek için her yolu deniyor.

Elif Türkkan'ın yolları ise Emir Baykara ile kesişiyor. Ailesiyle büyük sorunlar yaşayan ve babasının geleneklerini devam ettirmek isteyen Emir, Elif'e yardımcı olacak mı? Adı Sevgi 1. Bölüm'de neler yaşanacak?

Yılın iddialı dizilerinden biri olarak öne çıkan Adı Sevgi, yakında atv ekranlarına geliyor.