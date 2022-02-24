Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’in katilleri kim? Çifte cinayetin detayları Müge Anlı’da

Türkiye’nin konuştuğu çifte cinayette neler yaşandı? Emine Çöp ve Tuğçe Semiz neden öldürüldü? Kırmızı ışıkta işlenen cinayetin tüm detayları Müge Anlı ile Tatlı Sert’te…

Kocaeli, 13 Şubat Pazar sabahı 04.50 sularında meydana gelen cinayetle sarsıldı. Kiraladıkları araçlarla kırmızı ışıkta bekleyen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz, kurşunların hedefi oldu. Kar maskeli iki saldırgan genç kızlara kurşun yağdırırken olayın ardından ortaya atılan iddialar dudak uçuklattı. atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulan olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'i ölüme götüren sebep neydi? İşte iddialar ve söylentiler...

Oğuzhan ne iş yapıyor? Polis olmadığı ortaya çıktı…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan iddialardan biri 26 yaşındaki Emine Çöp'ün ilişki yaşadığı iddia edilen Oğuzhan isimli kişiyle sorunlar yaşadığına dairdi. Kendisini polis olarak tanıtan Oğuzhan'ın Instagram profil fotoğrafında polis yeleği ile verilmiş bir pozunu kullanması dikkat çekti. Ayrıca, profilinin alt kısmına TC İçişleri Bakanlığı yazan Oğuzhan isimli kişinin polis olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Başarılı programcı Müge Anlı, "Polis olmadığı anlaşıldı. Şimdi de kamu personeli olduğunu iddia ediyor ama onunla ilgili de bir şey yok elimizde" sözlerini kullandı.

Kuzeniyle birlikte mermilerin hedefi olan Emine Çöp'ün Oğuzhan'ın yakın arkadaşı Mertcan'la olan konuşmaları da kafaları karıştırdı. Müge Anlı canlı yayınına katılan genç kızın kuzenlerinden Merve Arslan ve Yağmur Ellek, "Emine, Oğuzhan'dan intikam almak için Mertcan'la konuştu ama Mertcan bir hafta sonra Emine'yi engelledi" diye konuştu.

Nedim Çon'un amacı iyilik yapmak mıydı?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olayla ilgili bir diğer önemli iddiaysa inşaatta kalfa olarak çalışan Nedim Çon'a yoğunlaştı. Nedim Çon'un uzun bir süredir Emine Çöp'e para göndermesi dikkat çekti. İlk olarak amacının sadece 'iyilik' olduğunu dile getiren Çon'un bu açıklaması inandırıcı bulunmadı. İnşaatta kalfa olarak çalışan Nedim Çon'un oğlunun askerde olduğu ve ailesinden para alamadığı için komutanlarından para istediği ortaya çıktı. Aylık kazancının 20 bin TL olduğunu dile getiren Çon'un eşi Tülay Çon'un ise evlere temizliğe gitmesi akılları karıştırdı.

Öldürülen gençlerden Tuğçe Semiz'in babası Orhan Arslan, "Ben Nedim'den şüpheleniyorum. Emine'ye para göndermiş, telefon göndermiş… Emine'nin ailesinin evinin camlarını 22 bin TL'ye değiştirmiş. Nereden geliyor bu para? Ben altı kişiyi çalıştırıyorum, zorla para ödüyorum. Eşini evlere temizliğe gönderen bir adam nasıl bu kadar para harcayabilir?" sorusunu yöneltti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta işlenen çifte cinayeti tüm detaylarıyla ekran taşıyan Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.