Fikret nihayet amacına ulaştı

Çukurova, Hakan Gümüşoğlu gerçeğiyle yüzleşiyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümüyle ekrana geldi.

Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', 125'inci bölümünde #GüvenDuygusu etiketiyle dördüncü sezonunda yine gündemdeydi.

Züleyha, Hakan'a güvenini kaybetti

Züleyha, patlama sırasında Hakan'ın öldüğünü düşünüp perişan olurken Hakan otelden çıktı.

Hakan'ın hayatta olduğunu gören Züleyha, koşup Hakan'a sarıldı ama çok geçmeden aşkın yerini şüphe aldı. Hakan her yerde kendisine tuzak kuran düşmanını ararken, Züleyha kendisi ve çocukları adına endişelenip Hakan'dan uzak durmaya karar verdi.

Çolak'ın kötülüğü sınır tanımadı!

Hakan'ın arabasına bomba yerleştiren Çolak, onun hala hayatta olduğunu öğrenince çok öfkelendi. Diğer taraftan Betül'e ilgi duymaya başlayan Çolak, onunla yakınlaşmaya çalıştı. Betül, Çolak'ı başta reddetse de çıkarları için Çolak'ı kullanmaya karar verdi.

Gaffur yeniden kahya oldu

Konakta seçim heyecanı yaşandı. Kahyalık seçiminde Raşit'le yarışan Gaffur, seçimi kazanarak yeniden kahya oldu. Raşit'e ağır görevler veren Gaffur, Züleyha'dan azar işitirken, Gaffur ve Raşit restleşmekten vazgeçmedi.

Abdülkadir'in katil olduğu ortaya çıktı!

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan etti. Fikret'in sözlerine güvenen Çukurova halkı Abdülkadir'i dışladı. Abdülkadir kendisine iftira atıldığını söylese de kimseyi inandıramadı.

Fikret, Hakan'ın büyük sırrını çözdü

Züleyha'nın Mehmet'ten şüphelenmeye başlaması üzerine cesaretlenen Fikret, Beyrut'a giderek araştırmalara başladı. Beyrut'ta bir sahafa giden Fikret ve Çetin, bir gazetede Hakan ve Abdülkadir'in birlikte çektirdikleri fotoğrafı ve fotoğraf altında Hakan Gümüşoğlu ismini gördü. Fikret büyük sırrı çözdüğü için sevinirken büyük bir sarsıntı yaşandı. Dükkânda camlar patlarken, Fikret ve Çetin büyük bir tehlikenin ortasında kaldı.